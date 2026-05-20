Huerta aclaró que no se ha retirado y avisa: "Estoy en condiciones de jugar"

Futbol, Universidad Catolica vs Nublense Final, Campeonato Supercopa 2021 El jugador de Universidad Catolica Valber Huerta celebra su gol contra Nublense durante el partido Final de la Supercopa 2021disputado en el estadio Bicentenario Ester Roa - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 20 May. (ATON) -

A meses de su salida de Universidad Católica, el defensa nacional aseguró que desea regresar a las canchas, aunque asumió que no será una tarea fácil.

Fue a fines del año pasado que Valber Huerta partió de Universidad Católica sin tener mayor continuidad debido a constantes lesiones.

Tras su salida del cuadro cruzado, parecía que el defensa chileno colocaría fin a su carrera futbolística. Sin embargo, el propio zaguero aclaró que todavía no ha colgado los botines y que desea regresar a las canchas.

"Con el paso de los meses, uno se termina enfocando en otras cosas, en su familia, nuevos proyectos, porque esto se acaba. No quiero dejarlo, pero también soy consciente de que puede ser difícil porque llevo mucho tiempo sin jugar", expresó el defensor en conversación con ESPN.

"Te puedo aclarar ahora que no me retiré del fútbol, que estoy en condiciones de jugar. Pero no es una decisión que pase solo por mí", añadió.

Consignar que Huerta no juega desde el 29 de junio del 2024, cuando estuvo apenas ocho minutos con Universidad Católica frente a Santiago Wanderers por Copa Chile.