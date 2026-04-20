Huerta criticó VAR remoto: "Nos sentimos perjudicados, probaron con nosotros"

Chile.- El duro mensaje de Huerta a jugadores más jóvenes de Cobresal tras nueva caída - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Abr. (ATON) -

El técnico de Cobresal disparó contra la ANFP y el sistema de revisión con inteligencia artificial que se aplicó en el polémico gol del triunfo de O'Higgins.

Pasan las fechas y Cobresal continúa sin levantar cabeza en el Campeonato Nacional 2026. El cuadro minero ahora cayó por 3-2 ante O'Higgins en el estadio El Cobre de El Salvador y se mantiene en la parte baja de la tabla, a tres puntos de la zona de descenso.

El cotejo estuvo marcado por una polémica en el nuevo VAR remoto que estrenó la ANFP, donde con novedoso sistema con ayuda de la Inteligencia Artificial, desde Santiago operaron el sistema los jueces. El tercer tanto de los celestes, que inicialmente se había cobrado fuera de juego, se validó tras intervención del sistema.

El técnico del conjunto nortino, Gustavo Huerta, manifestó todo su disgusto por esta situación y criticó duramente el VAR remoto, al reconocer que se sintió perjudicado.

"El partido no tuvo VAR en El Salvador mismo, están en Santiago porque están probando un sistema nuevo para que no vengan, disminuir costos me imagino. El gol del 3-2 revisando las imágenes estaba fuera de juego", sostuvo el adiestrador.

"Vemos las imágenes en el camarín y se ve totalmente fuera de juego, entonces probaron con nosotros. Nos sentimos perjudicados por el tercer gol independiente de las facilidades que dimos. Revisando las imágenes, el jugador estaba fuera de juego claramente", sentenció el estratego.