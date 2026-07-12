Huerta dijo que la salida del portero Jorge Pinos fue por conducta inaceptable

Futbol, Universidad Catolica vs Cobresal. Fecha 6, Copa de la Liga 2026. El entrenador de Cobresal Gustavo Huerta es fotografiado durante el partido de la Copa de la Liga contra Universidad Catolica disputado en el Claro Arena de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 12 Jul. (ATON) -

El entrenador entregó detalles de qué influyó para que el arquero ecuatoriano no continúe en Cobresal

La partida del arquero ecuatoriano Jorge Pinos de Cobresal es un hecho, y esta situación se debió a temas inaceptables, según confesó el entrenador de los Legionarios, Gustavo Huerta.

El guardameta arribó al elenco nortino la temporada 2025 y durante el presente campeonato sólo vio acción en seis encuentros y ya se determinó que no será considerado en lo que resta de torneo.

El sitio electrónico As conversó con el entrenador, quien profundizó el porqué de su determinación. Hay conductas que, bajo ningún punto de vista, puedo aceptar ni tolerar. No puedo permitir que un futbolista continúe formando parte del plantel cuando su comportamiento afecta a la institución y, especialmente, a la convivencia y al respeto entre sus propios compañeros, incluso en un momento deportivo complicado donde cada jugador puede ser importante. Existen valores que están por sobre cualquier consideración futbolística .

Para Huerta hubo hechos que pesaron y se alejan de lo que debe ser un deportista de alto nivel. Hay hechos que considero gravísimos y que se alejan de lo que debe ser un futbolista profesional, más aún cuando esas acciones terminan involucrando a familiares de integrantes del plantel. He tenido el respaldo de los directivos y, fundamentalmente, de los jugadores".

El experimentado adiestrador profundizó sobre la situación física del golero y si esta decisión podría tener algún tipo de problemáticas para la institución: Esta decisión no responde a un tema de ego y tampoco he recibido molestias o presión alguna del Sifup por mi decisión. Si el jugador tuvo dobles turnos de trabajo, fue exclusivamente para que bajara su exceso de grasa. Nosotros exigimos un máximo de 45 en la suma de seis pliegues y él estaba en 58″.

El técnico planteó que a lo largo de su carrera hechos como este son parte de la actividad: Llevo más de 30 años como entrenador de fútbol y me ha tocado enfrentar diversas situaciones que me han obligado a tomar decisiones difíciles, algunas más drásticas que otras, pero siempre han estado guiadas por un principio fundamental: velar por el bienestar del equipo y de la institución, en este caso, un club como Cobresal, que protejo día a día por los enormes valores que me han entregado desde mi etapa como jugador .

Como reemplazo de Pinos, los Legionarios anunciaron la llegada del arquero Matías Olguín, para mejorar en la tabla de ubicaciones donde marcha en la penúltima ubicación con 13 puntos, superando sólo por uno al colista Unión La Calera.