Humberto Suazo pidió el regreso de un delantero histórico a la Selección

FUTBOL, BOLIVIA VS CHILE ELIMINATORIAS PARA BRASIL 2014. EL JUGADOR DE LA SELECCION CHILENA HUMBERTO SUAZO, DERECHA, HABLA CON ALEXIS SANCHEZ ANTES DEL PARTIDO CLASIFICATORIO PARA BRASIL 2014 ANTE BOLVIA JUGADO EN EL ESTADIO HERNANDO SILES. 02/06/2012 - ANDRES PIÑA/PHOTOSPORT
Santiago 23 Jun. (ATON) -
"Chupete" postuló a Alexis Sánchez, goleador histórico de la Roja, para volver a ser citado en el combinado nacional, cumpliendo un rol de referente del equipo.
Humberto Suazo, actual entrenador de San Luis de Quillota e histórico delantero de la Selección chilena, analizó el presente de la Roja y manifestó su deseo de volver a ver a Alexis Sánchez con la camiseta del combinado criollo.
En conversación con el podcast El Presi del Pueblo, espacio conducido por el mandamás de Deportes Limache, César Villegas, "Chupete" aseguró que insistiría con convocar al "Niño Maravilla", máximo goleador del cuadro nacional.
"Es un gran amigo, una gran persona, y siento que aún puede darle algo diferente a la selección. Alexis todavía puede liderar una selección. Puede ayudar a los más jóvenes a crecer y ser un aporte en los equipos donde está", afirmó el ex atacante.
Es importante recordar que el tocopillano no ha sido convocado a lo largo del interinato de Nicolás Córdova. De hecho, su último partido por Chile fue la derrota por 2-0 ante Bolivia que marcó la salida del técnico Ricardo Gareca.