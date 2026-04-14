La ilusión del DT de O'Higgins de dar el golpe ante Sao Paulo en Brasil

Futbol, O’Higgins vs Millonarios, Fecha 1, Conmebol Sudamericana 2026 El entrenador de O’Higgins Lucas Bovaglio es fotografiado durante el partido de Conmebol Sudamericana Grupo C contra Millonarios disputado en el Estadio Codelco El Teniente de - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 14 Abr. (ATON) -

Lucas Bovaglio anticipó el duro partido de este martes en el estadio Morumbí, por la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Sudamericana. "Quién dice que no puede ser otra noche histórica para el fútbol chileno", sostuvo el DT.

Tras debutar en la fase grupal de la Copa Sudamericana con un claro triunfo por 2-0 ante Millonarios en Rancagua, O'Higgins se alista para visitar este martes al poderoso Sao Paulo en el estadio Morumbí de Brasil, por la segunda fecha del Grupo C.

Pese a que el cotejo asoma como un durísimo desafío para el conjunto celeste, el técnico Lucas Bovaglio manifestó toda su ilusión de poder dar el golpe ante el elenco tricolor, considerando que ya celebraron en ese país en febrero pasado tras eliminar por penales a Bahía en la fase previa de la Libertadores.

"Sin dudas que Sao Paulo es el equipo más poderoso del grupo. En aquella oportunidad, la historia tuvo un final feliz. Sin embargo, ese partido en condición de visitante fue sumamente difícil", comenzó diciendo el estratego en conferencia de prensa.

"Uno en la arenga de la previa muchas veces, más allá de hablar y tocar algunos aspectos futbolísticos, que son los más importantes, también intenta tocar alguna fibra que estimule al jugador y que lo lleve a competir en su más alto nivel. Seguramente mañana (martes) lo volveremos a hacer. Yo me imagino un comienzo de partido donde el rival va a salir a jugarnos con una intensidad altísima. Ojalá que no sean los primeros minutos como fueron los de Bahía, donde a los 20 segundos ya perdíamos 1-0, pero sabemos que el rival se nos va a venir con esa desesperación", añadió. Si pasamos ese mal trago, normalmente los partidos se encauzan en carriles normales. Sería de vital importancia sostener la estructura y el resultado abierto en los primeros minutos para que nuestra ilusión y nuestra expectativa de conseguir una victoria la podamos mantener durante el resto del partido", añadió.

Por último, el adiestrador sostuvo: "Será una noche difícil, pero quién dice que no puede ser otra noche histórica para el fútbol chileno. Uno nunca sabe, esto es fútbol y todo puede pasar. Lo que les vengo diciendo a los muchachos es que crean en ellos porque a lo mejor el resto no tiene tanta fe, pero si ellos confían en lo que pueden dar, es más que suficiente para soñar con un resultado positivo".