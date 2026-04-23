¿Se ilusiona la Roja? El mensaje con tono de despedida en el Betis de Pellegrini

Archivo - Chile.- Pellegrini aún no piensa en el Sevilla y colocará su mejor equipo en E. League - JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 23 Abr. (ATON) -

En la conferencia de prensa previa al partido de este viernes ante el Real Madrid, y justo cuando su nombre toma fuerza en la Selección, el técnico chileno realizó un balance de su etapa en el elenco andaluz y sacó a relucir sus logros en el club.

Con el triunfo ante el Girona, Manuel Pellegrini y el Betis tomaron un respiro y pusieron fin a una racha de siete partidos consecutivos sin ganar en la Liga española. Además, significó un bálsamo ante las duras críticas de la prensa e hinchada por la terrible eliminación en los cuartos de final de la Europa League.

Este jueves, en la conferencia de prensa previa al duelo del viernes ante el Real Madrid, el técnico chileno habló con un tono de despedida del club. Es que pese a tener contrato vigente, su nombre nuevamente ha comenzado a tomar fuerza en la Selección chilena, justo cuando vive su momento más complicado en el cuadro verdiblanco.

"Tenemos que hacer un partido muy concentrado, intenso y con mucha más seguridad defensiva. Tenemos que intentar rematar el año", expresó el "Ingeniero".

Luego, realizó un balance de su etapa en el elenco andaluz y sacó a relucir sus logros, como el devolverle la participación internacional al equipo: "Solo Real Madrid, Barça y Atlético pueden jugar en Europa seis años consecutivos. El Betis nunca lo ha hecho en su historia".

"Llegamos a cuartos en la Europa League y la Copa. Si nos volvemos a clasificar para Europa lo consideraré una gran temporada", sentenció Pellegrini.