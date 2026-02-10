Increíble: Barrios remontó y ganó por retiro en su debut en Buenos Aires

Tenis, Chile vs Serbia. Copa Davis 2026. El jugador de Chile Tomas Barrios celebra el punto frente a Dusan Lajovic de Serbia durante el partido de sinles de la Copa Davis valido por el Grupo Mundial, disputado en el Court Central Anita Lizana, Parque - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 10 Feb. (ATON) -

El tenista chileno perdía por 5-2 en el segundo set, pero salvó tres match points y recuperó dos quiebres en contra cuando el brasileño Thiago Seyboth Wild decidió abandonar por problemas físicos. Ahora, el chillanejo desafiará en octavos al 22 del mundo.

Tomás Barrios (114° del mundo) sigue celebrando tras la triunfal serie de Copa Davis ante Serbia. Es que después de aportar con dos puntos ante los balcánicos (uno en singles y otro en dobles), el tenista chileno avanzó en su debut este martes en el ATP 250 de Buenos Aires, en el comienzo de la gira sudamericana sobre arcilla.

El chillanejo, quien ingresó a última hora al cuadro principal, se impuso de manera increíble en esta jornada tras remontar y salvar tres match points contra el lucky loser brasileño Thiago Seyboth Wild (197°), quien ocupó el lugar de Cristian Garin, el original rival del criollo y que decidió bajarse el domingo. Fue 4-6, 6-5 y retiro el marcador favorable para "Tomi", quien llegó a estar 5-2 abajo en el segundo set.

El partido comenzó con los jugadores quebrando de entrada sus servicios. Luego fueron sosteniendo sus turnos hasta que el nacional entregó su saque en el séptimo juego después de ir 40-0, mientras que en el décimo Seyboth Wild no titubeó para sellar el set.

En el segundo episodio el pupilo de Guillermo Gómez cedió su servicio de entrada y luego, en el séptimo juego sufrió una nueva ruptura. Parecía que ahí estaba todo sentenciado, pero su contrincante no pudo abrochar y sufrió problemas físicos tras el noveno game. En el décimo Seyboth volvió a sacar por el partido pero el chileno aprovechó la dolencia del rival y le quebró nuevamente para seguir con vida. Ya tras el undécimo el brasileño decidió retirarse y le dio la victoria al criollo.

Con esto, Barrios avanzó de manera increíble a los octavos de final del ATP 250 Buenos Aires, sin ganar ningún set, y dio otro paso para intentar volver al top 100, pues quedó en el casillero 104 en el ranking en vivo.

En ronda de 16 mejores enfrentará al italiano Luciano Darderi (22°), quien quedó libre en primera vuelta por su condición de segundo cabeza de serie.