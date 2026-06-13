Independiente mira a Huachipato ante dificultades para fichar a Echeverría

Futbol, Huachipato vs Colo Colo Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El jugador de Huachipato Mario Briceno, centro, celebra con sus compañeros su gol contra Colo Colo durante el partido de la copa de la liga disputado en el estadio CAP de Talcahuano, - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 13 Jun. (ATON) -

Ante las trabas que habría para abrochar al volante nacional, el cuadro argentino fijaría la vista en un joven mediocampista del elenco acerero.

Aunque desde hace varias semanas el nombre del volante nacional Rodrigo Echeverría ha sonado con fuerza en Independiente de Avellaneda, la negociación por el chileno no ha salido como se esperaba.

En la prensa argentina han apuntado que una de las dificultades para el desembarco del seleccionado criollo sería que el club dueño de su pase, León de México, querría incluirlo como parte de pago por el defensa Kevin Lomónaco, mientras que el el elenco trasandino quiere llevar ambas operaciones por separado.

Ante este escenario, la directiva del denominado Rey de Copas no perdió el tiempo y de acuerdo al medio partidario Orgullo Rojo, fijaron la vista en Santiago Silva, joven mediocampista que juega en Huachipato.

En la publicación precisaron que el charrúa de 21 años, con contrato vigente en el conjunto acerero hasta 2027, surgió "como una alternativa sumamente viable para reforzar la zona de contención del equipo y ya se encuentra bajo el estricto análisis del cuerpo técnico comandado por Gustavo Quinteros. El futbolista posee las características de despliegue, juventud y dinamismo que tanto pretende el entrenador para renovar el mediocampo de cara a la segunda mitad del año".

Asimismo, destacaron la buena relación y fluido canal de diálogo que existiría entre las directivas de ambos cuadros luego de los exitosos traspasos de Felipe Loyola y Maximiliano Gutiérrez a Independiente desde la tienda siderúrgica.

"Habrá que ver qué determinación se toma en los próximos días si es que lo de Echeverría se cae de manera definitiva y el club decide apretar el acelerador a fondo por esta joven promesa uruguaya", cerraron en la nota.

Con respecto a Silva, el importante mencionar que recaló en Talcahuano para la temporada 2024 y desde entonces ha disputado un total de 85 compromisos y ha registrado cuatro goles. Además, conquistó la Copa Chile de 2025.