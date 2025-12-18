Independiente ofrecería a Galdames a Colo Colo para fichar a Vicente Pizarro

Futbol, Colo Colo vs Deportes Iquique Fecha 23, Liga de primera 2025. El jugador de Colo Colo Vicente Pizarro juega el balon durante un partido de la liga de primera contra Deportes Iquique disputado en el estadio Monumental de Santiago, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 18 Dic. (ATON) -

El cuadro de Avellaneda iría con todo para intentar sumar al volante del Cacique, quien también sería pretendido por Rosario Central de Jorge Almirón.

Cada vez toma mayor fuerza la opción de que Vicente Pizarro deje Colo Colo para arribar en Independiente de Avellaneda, cuadro donde militan los chilenos Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral.

Es que el cuadro argentino iría con todo por el fichaje del volante del Cacique y según dio a conocer radio ADN, ahora el Rojo ofrecería a Galdames como moneda de cambio para abaratar la llegada del mediocampista.

El formado en Unión Española no se ha podido consolidar como titular en el equipo dirigido por Gustavo Quinteros, por lo que el club estaría dispuesto a cederlo al Cacique con tal de sumar a "Vicho".

Sin embargo, también habría otro elenco trasandino interesado en los servicios de Pizarro. Se trataría de Rosario Central.

Es que el conjunto rosarino tiene como nuevo entrenador a Jorge Almirón, quien ya dirigió al jugador en Colo Colo entre 2024 y mediados de 2025.