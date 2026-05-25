Futbol, Universidad Catolica vs Colo Colo Fecha 13, Liga de Primera 2026. El arbitro Jose Cabero es fotografiado durante un partido de primera entre Universidad Catolica contra Colo Colo disputado en el estadio Claro Arena en Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 25 May. (ATON) -

El juez José Cabero entregó este lunes el documento, en el cual apuntó a cuatro jugadores, además del kinesiólogo del Cacique.

Continúan las repercusiones por la pelea que se armó al término del clásico donde Colo Colo derrotó por 2-1 a Universidad Católica en el Claro Arena, por la 13° fecha del Campeonato Nacional 2026.

Este lunes el árbitro del cotejo, José Cabero, entregó el informe donde apuntó a cuatro jugadores por los incidentes. Se trata de Vicente Bernedo y Daniel González por parte de los cruzados, y de Joaquín Sosa y Javier Méndez por parte del Cacique, quienes serían citados al Tribunal de Disciplina de la ANFP.

"Al termino del partido, se originó una confrontación colectiva entre jugadores de ambos equipos, observándose conductas violentas consistentes en golpes de puño, empujones y agresiones mutuas entre diversos participantes, alterando gravemente el orden y el desarrollo del cierre del encuentro", detalló el juez en el documento.

"Participaron activamente en la confrontación, intercambiando golpes con adversarios y manteniendo conductas violentas de manera recíproca, siendo necesaria la intervención de ambos cuerpos técnicos y personal de apoyo para controlar la situación", añadió el réferi.

Por último, Cabero también mencionó al kinesiólogo de Colo Colo, Javier Díaz Ferrada, y consignó que ingresó a la cancha en la pelea: "Dicha persona participó activamente en los hechos, observándose de manera desafiante y prepotente, además de lanzar agua desde un (sic) botella hacia el sector donde se desarrollaba la confrontación, conducta que contribuyó a incrementar el nivel de tensión entre ambos equipos y a intensificar los incidentes colectivos ocurridos en el terreno de juego".