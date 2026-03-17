Inquietud en la U: aseguran que Lucas Assadi es pretendido desde Suecia

Archivo - Chile.- Aseguran que el A. Mineiro de Sampaoli va con todo por Lucas Assadi - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 17 Mar. (ATON) -

El Malmo de Suecia ya habría presentado una propuesta de 2,4 millones de euros más bonificaciones. Sin embargo, la cifra es inferior a la que pretende la dirigencia de Azul Azul.

Desde hace rato que se viene hablando sobre una posible partida de Lucas Assadi de Universidad de Chile ante el interés desde el fútbol europeo. Y ahora nuevamente el volante de los azules es vinculado al balompié del Viejo Continente.

Según dio a conocer Emisora Bullanguera, la figura del conjunto estudiantil sería pretendido por el Malmo de Suecia, elenco que incluso ya habría presentado una propuesta de 2,4 millones de euros más bonificaciones.

Eso sí, la cifra es inferior a la que pretende la dirigencia de Azul Azul, pero como el jugador termina contrato a fines de este año, y a partir de julio puede negociar como jugador libre, se podría ir en los próximos meses sin dejarle un peso al club.

Consignar que en el verano el Atlético de Mineiro realizó una oferta que era por un monto superior a los cuatro millones de dólares, aunque era en varias cuotas y la dirigencia de la U la rechazó.

El equipo universitario ha intentado llegar a un acuerdo con Assadi para extender el vínculo, pero de momento no ha logrado la renovación.