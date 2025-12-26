Insisten en que Brereton podría partir de Inglaterra y arribar a la MLS

Futbol, Chile vs Uruguay. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El jugador de la seleccion chilena Ben Brereton es fotografiado durante un partido clasificatorio al mundial de 2026 contra Uruguay disputado en el estadio Nacional de Santiago, - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 26 Dic. (ATON) -

El delantero de la Selección chilena fue cuestionado por su irregular nivel en el Derby County y nuevamente lo vincularon al Toronto FC.

Por más que el técnico del Derby County, John Eustance, le haya dado un espaldarazo a Ben Brereton, el delantero de la Selección chilena parece no tener garantizada su continuidad en los Rams de cara al próximo año ante el bajo nivel mostrado en la actual campaña, donde registra apenas un gol.

Por eso, el atacante de la Roja fue nuevamente vinculado lejos de la Championship. Según dio a conocer Sky Sports, el Toronto FC de la Major League Soccer de Estados Unidos tiene en carpeta al ariete.

"Hasta el momento, el club de la MLS no se ha puesto en contacto oficialmente con el 'Soton', pero sí está explorando las condiciones", sostuvo el citado medio.

"No tiene futuro en St Mary s. El Derby también tendría que aceptar una liberación anticipada de su préstamo", añadió.

En tanto, Yahoo UK lanzó una durísima crítica al futbolista: "El jugador fracasado de los Saints, quien actualmente se encuentra en una situación difícil cedido en el Derby County. Fue titular en los primeros cuatro partidos de la desastrosa campaña, pero posteriormente fue descartado y solo regresó como suplente".

