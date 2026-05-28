Chile.- Hasta cuatro clubes ingleses buscarían el fichaje de Brereton Díaz - Joshua Devenie / www.photosport.nz

Santiago 29 May. (ATON) -

Un portal partidario del conjunto tordo destacó la buena campaña que realizó "Big Ben" en su préstamo en Derby County, además de resaltar su polifuncionalidad en ataque.

Crecen los rumores sobre la eventual salida del delantero nacional Ben Brereton Díaz de las filas del Southampton ante el interés que ha despertado el atacante en varios clubes de la EFL Championship.

Uno de los apuntados sería West Bromwich Albion, conjunto que zafó por muy poco de caer a la League One (tercera división) y que busca reforzarse para no volver a pasar zozobras en la temporada 2025-26.

En ese contexto, el medio partidario WestBrom News publicó un artículo en el cual destacó las cualidades de "Big Ben" e instó al elenco de los tordos a pujar por su fichaje.

"Dado que el West Brom busca dejar atrás su imagen de equipo que lucha por no descender, como ocurrió en la temporada 2025-2026, fichar a este tipo de jugadores tiene mucho sentido", indicaron junto con resaltar los siete goles y tres asistencias que cosechó el chileno-inglés en su préstamo de un año en Derby County.

Junto con aquello, en el portal indicaron que "aunque Brereton Díaz pasó la mayor parte de su tiempo jugando como extremo derecho en el Derby County, el chileno es un delantero extremadamente versátil. (...) A lo largo de su carrera, el jugador, que tiene contrato con el Southampton, ha disputado un número similar de partidos en el centro (129) que en ambas bandas (147) combinadas".

Es importante señalar que el nacido en Stoke no fue considerado por el técnico Nicolás Córdova para los amistosos que tendrá la Selección chilena en junio ya que se está recuperando de una operación en su rodilla.