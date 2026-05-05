Insulza y allanamientos en la U: "Es una simple acción judicial"

Chile.- José Miguel Insulza tras llegada a Azul Azul:"Lo primero es el tema del estadio" - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 5 May. (ATON) -

El nuevo director de Azul Azul aseguró que tras las primeras reuniones del bloque llegaron a la conclusión de el club no está involucrado directamente en las indagatorias por el Caso Sartor.

Universidad de Chile se vio golpeada el lunes por los allanamientos realizados por la PDI en el Centro Deportivo Azul, en la casa y en las oficinas de varias empresas de Michael Clark, ex presidente de Azul Azul, en el marco de una investigación por presuntos delitos económicos vinculados por el Caso Sartor.

José Miguel Insulza, flamante director de la concesionaria que administra al conjunto estudiantilse refirió a los allanamientos y en conversación con radio Agricultura expresó: "Es una simple acción judicial que tiene por objeto hacerse de pruebas para tirar un proceso que no tiene nada que ver con Azul Azul. Ayer llegamos a la conclusión de que nosotros en este asunto no llevamos velas. En el caso Sartor, no conozco a ninguno de sus protagonistas".

Sobre su llegada a la mesa directiva de la U, el ex ministro aclaró: "No somos miembros de ninguna sociedad que tenga que ver con la compra de acciones de Azul Azul. No tengo acciones. Me llamaron para que fuera director y esa es mi tarea. Los que tengan que ver tienen que responder. Tiene que haber plena transparencia. Han ocurrido cuestiones anormales antes. La credibilidad es una cosa que hay que recuperar. Nosotros empezamos hace unos días atrás y no tenemos nada de responsabilidad por las cosas que hayan ocurrido antes".

Consultado sobre quiénes son los verdaderos dueños de Universidad de Chile, sostuvo: "Francamente, ahora que estoy en un cargo directivo me gustaría asegurarme que los dueños sean quienes están registrados como tales. No tengo ninguna evidencia de que haya alguien detrás, pero si es necesario averiguarlo, lo haremos. Hoy está claro que hay que ser más transparente que quienes estuvieron antes".

Por último, sobre si la nueva presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, debería dar un paso al costado ante una eventual liquidación de Sartor, Insulza comentó: "No conozco ninguna acusación que haya sobre Cecilia Pérez. No he sabido que haya hecho nada. Eso no significa que la estoy absolviendo".