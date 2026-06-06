La U intentará dar el zarpazo en la Copa de la Liga con cuatro cambios

Chile.- Lucas Assadi tras renovar con la U: "Mi objetivo ahora es retomar mi nivel" - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 6 Jun. (ATON) -

Los azules jugarán este domingo a Audax Italiano.

La situación está complicada para Universidad de Chile en la Copa de la Liga.

La escuadra azul, a una fecha del final de la primera ronda, se encuentra tercera con siete puntos en el Grupo D, mientras que Audax Italiano y Unión La Calera son líderes con 10 unidades.

Como sólo un equipo se clasifica para las semifinales del torneo, la U para alcanzar el difícil objetivo requiere de dos resultados: que en la jornada de este domingo (12.30 horas) La Serena como local venza a Unión La Calera y que los azules, a su vez, se impongan a los itálicos en el Estadio Nacional. Si eso ocurre, será la diferencia de goles la que definirá al ganador del grupo.

Para cumplir su parte de la misión, el entrenador Fernando Gago tendría en mente un equipo mucho más ofensivo que el común, donde realizaría cuatro cambios en el esquema inicial con respecto al equipo que se impuso la semana pasada por 2-1 a Deportes Concepción en la Liga de Primera.

Los jugadores que saldrían del once titular serían Franco Calderón, Ignacio Vásquez, Fabián Hormazábal y Agustín Arce. Los dos primeros por decisión técnica mientras que los otros dos debido a que están en la selección nacional.

Los jugadores que ingresarían serían Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Javier Altamirano y Lucas Assadi por lo que la formación ante los itálicos sería con Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero; Eduardo Vargas y Lucas Assadi.