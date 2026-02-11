Inter de Milán recordó "la huella de Arturo Vidal en la Champions League"

Futbol, Chile vs Ecuador. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Arturo Vidal es fotografiado durante el partido clasificatorio al Mundial 2026 contra Ecuador disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 11 Feb. (ATON) -

El cuadro neroazzurro publicó en redes sociales un video de un gol del "King" por el elenco lombardo en el torneo continental contra el FC Sheriff.

A pesar de que ya han pasado más de tres años y medio desde que Arturo Vidal partió del Inter de Milán, en el cuadro italiano no olvidan el paso del volante chileno por el club.

Es que el conjunto neroazzurro recordó la estadía del bicampeón de América con la Roja con una publicación dedicada a su huella en la Champions League.

A través de sus redes sociales, el elenco lombardo compartió un video de un gol del "King" en el torneo continental contra el FC Sheriff, acompañado de un mensaje emotivo mensaje..

"La huella de Arturo Vidal en la Champions League", dice la frase del club italiano y la publicación generó reacciones entre los seguidores.

Consignar que el mediocampista nacional arribó al Inter de Milán en septiembre del 2020 y estuvo hasta julio de 2022, y en su paso por el club conquistó tres títulos: la Serie A 202o-2021, la Supercopa de Italia en 2021 y la Copa Italia 2021-2022.