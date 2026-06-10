Archivo - Chile.- Prensa argentina y supuesto interés de Boca por Correa: "Le bajaron el pulgar" - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 10 Jun. (ATON) -

Cristián Droguett, presidente del Sindicato de Árbitros, justificó la denuncia contra el delantero de Colo Colo por sus dichos en contra del juez Nicolás Gamboa. "Se pone en cuestión la profesionalismo del árbitro y la integridad del juego", explicó.

Javier Correa está en el centro de la polémica en el fútbol chileno. Es que tras la derrota de Colo Colo ante Huachipato por la Copa de la Liga, el goleador del Cacique lanzó durísimas declaraciones en contra del árbitro Nicolás Gamboa, quien consignó en su informe los dichos como "declaraciones ofensivas"

Frente a esto, el Sindicato de Árbitros solicitó al Tribunal de Disciplina de lA ANFP de darle un castigo de diez partidos de suspensión al delantero albo, lo cual sería una sanción nunca antes vista.

Y ahora el presidente del gremio de los jueces, Cristián Droguett, justificó la denuncia contra el ariete del conjunto de Macul.

"Se interpuso una denuncia por sus declaraciones, donde él pone en duda la imparcialidad del árbitro. Una cosa son los errores que se pueden cometer, que trabajamos semana a semana para evitar o minimizar, pero otra cosa muy distinta es plantear que un árbitro tenga predisposición contra un equipo o un jugador, ahí se pone en cuestión la profesionalismo del árbitro y la integridad del juego", explicó en conversación con radio ADN.

"Estamos expuestos a la crítica y es completamente válido, pero creemos que esta no es la forma", añadió Droguett sobre los dichos de Correa.

Sin embargo, de acuerdo a la emisora, la denuncia que verá el Tribunal de Disciplina es la del juez Nicolás Gamboa, debido a que "los sindicatos no están habilitados para presentar quejas ante la orgánica legal de la ANFP".