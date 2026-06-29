Iquique anunció fichaje para levantar su campaña en el Ascenso

Futbol, Deportes Iquique vs Universidad de Chile. Fecha 30, Liga de Primera 2025. Los jugadores de Deportes Iquique se lamentan tras perder el partido de primera division ante Universidad de Chile disputado en el estadio Tierra de Campeones de Iquique, - JOHAN BERNA/PHOTOSPORT

Santiago 29 Jun. (ATON) -

Los Dragones están lejos de los lugares que permiten la lucha por el retorno a Primera División y están reforzando su plantel

El actual momento que vive Deportes Iquique en la tabla de posiciones del Campeonato Ascenso los tiene lejos de los puestos que dan la oportunidad de disputar el regreso a la Primera División; de hecho, están más cerca de los últimos lugares, ya que se sitúan en el 14º puesto.

Los Dragones sólo han logrado dos victorias, mientras que han igualado en siete encuentros y acumulan seis derrotas, en una estadística que los tiene con una diferencia de goles negativa, porque han convertido en 19 ocasiones contra las 23 que les batieron su portería.

Más allá del buen momento que los tiene de líderes en el grupo A de la Copa Chile, y la reciente goleada como visitantes a Deportes Limache por 4-1 el conjunto nortino decidió reforzarse para el segundo semestre.

El primer fichaje de los Dragones fue anunciado en sus redes sociales. Se trata del delantero Thomas Jones que regresa a nuestro país proveniente del Kaisar Kyzy de Kazajistán, donde jugó 14 partidos durante el primer semestre. Aunque la campaña más destacada la tuvo la pasada en Deportes Copiapó.

En la publicación Iquique resalta esa gran actuación: "Tras una gran temporada 2025, en la que marcó 14 goles, fue una de las grandes figuras del Ascenso y estuvo nominado como mejor jugador del campeonato. Jones llega para aportar toda su calidad y poder ofensivo al Dragón".

El primer desafío que tendrá Jones será el próximo sábado 18 de julio, cuando visiten a Unión San Felipe, en un partido que se jugará a contar de las 12:30 y marcará el inicio de la segunda rueda.