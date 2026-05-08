Un irreconocible Tabilo se despidió del Masters 1000 de Roma con un 6-0 incluido

Chile.- Tabilo no pudo tomarse revancha ante Lehecka y dijo adiós a Madrid - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 8 May. (ATON) -

El chileno jugó uno de sus peores partidos desde que está en el circuito mayor del tenis y con un nivel inexplicable, donde no le salió absolutamente nada, fue aplastado por el argentino Francisco Cerúndolo en la segunda ronda.

Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) pasó de una triunfal racha a vivir una verdadera pesadilla. Es que tras conquistar el título en el Challenger de Aix-en-Provence y luego estrenarse con arrollador triunfo en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma, el chileno estuvo irreconocible y quedó eliminado en la segunda ronda en el torneo que se disputa en el Foro Itálico.

"Jano" fue aplastado este viernes por el argentino Francisco Cerúndolo (27°), quien había comenzado adelantado en el certamen en su condición de 25° cabeza de serie. Fue un categórico marcador por parciales de 6-0 y 6-2, tras apenas una hora y nueve minutos donde al nacional no le salió absolutamente nada y mostró un espantoso y preocupante nivel para ser superado de principio a fin por un rival que ni siquiera necesitó brillar.

El inicio de partido para el zurdo nacido en Canadá fue para el olvido, porque a diferencia del debut, no sintió la pelota y fue un festival de errores no forzados. Tanta fue la impotencia que tras sufrir el tercer quiebre para quedar 5-0 abajo, el nacional destrozó su raqueta, algo que casi nunca suele hacer.

En el inicio del segundo episodio continuó la pesadilla para el criollo, quien sufrió una ruptura en el primer game. Recién en el tercero pudo ganar su primer juego, tras levantar una bola de break, y poner fin a ocho games consecutivos del trasandino. Después volvió a entregar su envío en el quinto, y si bien quebró en el siguiente, en el séptimo sufrió un nuevo break para que luego el argentino sentenciara la victoria sin problemas.

Muy lamentable despedida de Tabilo de Roma, torneo en el que había mostrado hace dos años el mejor nivel de su carrera al alcanzar una histórica semifinal, con victoria incluida ante Novak Djokovic, número uno del mundo en ese entonces.

Ahora, el chileno tendrá que intentar sacudirse rápidamente de esta humillante derrota, pues la próxima semana está inscrito en el Challenger 175 de Valencia, en el que tiene la última oportunidad para lograr ser cabeza de serie en Roland Garros.