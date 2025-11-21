En Italia aseguran que Maripán firmaría millonaria renovación en el Torino

Futbol, Rusia vs Chile Partido amistoso 2025 El jugador de la seleccion chilena Guillermo Maripan, es fotografiado, durante el partido amistoso contra Rusia disputado en el Estadio Olimpico Fisht de Sochi, Rusia. 15/11/2025 Sipa/Photosport Football, - SIPA/PHOTOSPORT

Santiago 21 Nov. (ATON) -

De acuerdo a Tuttosport, el defensa chileno tendría casi todo listo para extender su contrato hasta 2027 con el elenco de la Serie A.

Uno de los futbolistas chilenos de gran presente en Europa es Guillermo Maripán. Pese a un difícil comienzo cuando arribó en agosto de 2024, el defensa nacional se consolidó rápidamente y actualmente es una de las figuras del Torino.

Por eso, en Italia ya se habla de que el seleccionado criollo estaría cerca de firmar una millonaria renovación de contrato en el cuadro de la Serie A.

Si bien la extensión del vínculo del central está asegurada debido a una cláusula de renovación automática, la dirigencia del elenco italiano tendría casi todo listo para prolongar su continuidad por dos temporadas más.

Según Tuttosport, Torino quiere alargar el contrato de Maripán hasta el 2027 y con un sueldo anual de US$4,4 millones por temporada (alrededor de 311 millones de pesos al mes). Actualmente tiene un salario anual cercano a los 3,7 millones de dólares.

Consignar que el formado en Universidad Católica es el jugador chileno mejor pagado del mundo en la actualidad, superando a Paulo Díaz, quien gana cerca de US$3 millones en River Plate, y a Erick Pulgar, quien recibe US$2,7 millones en Flamengo.