En Italia entregaron más detalles de interés de la Sampdoria por figura de la UC

Futbol, Universidad Catolica vs Everton. Fecha 2, Copa Chile 2026. El jugador de Universidad Catolica Justo Giani celebra tras marcar un gol contra Everton durante el partido de la Copa Chile disputado en el Claro Arena de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 9 Jul. (ATON) -

El cuadro de la Serie B de ese país buscaría el fichaje del delantero argentino Justo Giani al término de este 2026.

Crece la opción de que Universidad Católica pierda a Justo Giani, quien se ha convertido en una las figuras del cuadro cruzado en la temporada 2026.

Es que en las últimas horas desde italia entregaron mayores detalles del interés de la Sampdoria por quedarse con los servicios del delantero argentino.

Según dio a conocer el medio partidario Club Doria 46, el interés del conjunto de Génova por el ariete es real, aunque descartaron una oferta formal.

El trasandino sería del total gusto del portugués Américo Branco, actual director deportivo del elenco que milita en la Serie B, y buscaría ir por el jugador a fin de año, cuando expire su contrato con la UC en diciembre.

Sin embargo, en el conjunto de la franja tienen una opción prioritaria para comprar la totalidad de su pase, por lo que podrían extender el vínculo de Giani por tres temporadas más, lo cual obligaría a cualquier club interesado a negociar con ellos un eventual traspaso.