Chile.- Aseguran que Iván Morales será refuerzo de Argentinos Juniors - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 11 Feb. (ATON) -

El delantero chileno llega en condición de jugador libre y firmó contrato hasta diciembre de 2027. En el cuadro trasandino se reencontrará con Brayan Cortés, ex compañero en Colo Colo.

Desde hace días se venía hablando sobre la posible llegada de Iván Morales a Argentinos Juniors y ya es un hecho. El delantero chileno fue oficializado como nuevo refuerzo del Bicho.

El cuadro argentino anunció en redes sociales el fichaje del nacional, e informó que "llegó en condición de libre y firmó contrato hasta diciembre de 2027 bajo el esquema de productividad".

En el club, el atacante se reencontrará con un ex compañero que tuvo en Colo Colo como es el portero criollo Brayan Cortés.

Además, Morales vivirá su segunda experiencia en el fútbol trasandino tras su último paso por Club Atlético Sarmiento.

El ariete tendrá que pelear un puesto por la titularidad con Leandro Fernández, ex Universidad de Chile y quien también arribó este año al elenco argentino.