Iván Morales puso fin a larga racha sin marcar gol en Argentina

Futbol, Mexico vs Chile. Partido amistoso 2021. Los jugadores de la seleccion chilena celebran su gol contra Mexico durante el partido amistoso disputado en el estadio Q2 de Austin, Estados Unidos. Mexsport/Photosport Football, Mexico vs Chile. 2021 - MEXSPORT/PHOTOSPORT

Santiago 31 Mar. (ATON) -

El delantero chileno aportó con un tanto en la victoria de Argentinos Juniors como visita ante Aldosivi por la liga trasandina.

Hasta que Iván Morales logró poner fin a su sequía goleadora en Argentinos Juniors.

El delantero chileno se matriculó con un gol en la victoria de este martes por 2-0 como visita frente a Aldosivi, por la séptima fecha de la liga argentina.

El atacante nacional fue el encargado de abrir la cuenta a los 29', después de conectar un centro de Nicolás Oroz, ex futbolista de Universidad de Chile y O'Higgins. En tanto, Román Daniel Riquelme sentenció el triunfo a los 37'.

Con esta diana, el formado en Colo Colo puso fin a una larga racha de cinco meses sin anotar, pues su último gol había sido en octubre de 2025, cuando era jugador de Atlético Sarmiento.

De paso, esta es la primera conquista de Morales en Argentinos Juniors, donde ya suma siete partidos disputados en la presente temporada.