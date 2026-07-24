Iván Román destacó en ranking de los mejores defensas sub 23 del continente

Archivo - Chile.- Román tuvo agridulce regreso a la titularidad en A. Mineiro: "Yo quería seguir" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 24 Jul. (ATON) -

Pese a no tener continuidad en Atlético Mineiro, el joven zaguero criollo figuró en el top 10 de un listado elaborado por un reconocido sitio de estadísticas.

Aunque atraviesa por un complejo momento deportivo por la escasa continuidad que ha tenido en Atlético Mineiro, el defensa nacional Iván Román figuró dentro de un importante ranking de los mejores zagueros sub 23 del continente.

En concreto, el chileno ocupó el décimo puesto en el listado elaborado por el reconocido sitio de estadísticas Observatorio del Fútbol (CIES), marcando un puntaje de 77,4 de 100.

La clasificación elaborada por el organismo es liderada por Lautaro Di Lollo de Boca Juniors (82,5). Completan el podio Viery Fernandes de Gremio de Porto Alegre (80,7) y Lautaro Rivero de River Plate (80,1).

Cabe recordar que en la presente temporada, Román tuvo un poco de regularidad en el inicio del Brasileirao pero después de una mala actuación ante Fluminense empezó a perder terreno, sumando varios encuentros en los cuales ni siquiera fue citado.

En total, el formado en Palestino ha disputado nueve compromisos con el Galo, teniendo como único punto alto el duelo con Sao Paulo, en el cual marcó su primer gol en Brasil.