Iván Román fue incluido en lista de transferibles en Atlético Mineiro

Archivo - Chile.- Román tuvo agridulce regreso a la titularidad en A. Mineiro: "Yo quería seguir" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 4 Jul. (ATON) -

Con el objetivo de liberar masa salarial, el elenco de Belo Horizonte estaría dispuesto a escuchar ofertas por el chileno, quien ha tenido escaso protagonismo en la temporada.

El defensa nacional Iván Román atraviesa por un complejo presente deportivo en Atlético Mineiro, club con el cual ha sumado presencia en solo nueve compromisos de la actual temporada.

De hecho, pese a estar en condiciones, el chileno no fue citado en cinco duelos del Brasileirao y en Copa Sudamericana solo jugó en uno de los seis cotejos de la fase de grupos.

En este contexto, el medio partidario Central da Bola MG reveló que el joven zaguero fue incluido en una lista de seis futbolistas que la directiva del Galo consideró como transferibles.

La idea, aseguraron, sería liberar masa salarial pensando en reforzar al equipo de cara al segundo semestre.

Cabe recordar que Román arribó al conjunto de Belo Horizonte a inicios de 2025 proveniente de Palestino, elenco que a su vez tuvo que recurrir a la FIFA para exigir el pago de las cuotas de la transferencia tasada en un millón y medio de dólares, monto que se saldó recién durante el primer semestre de año.