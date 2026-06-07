Ivo Basay y presente de Rangers: "La gente tiene toda la razón de putearnos"

Futbol, Union La Calera vs Deportes Copiapo. Fecha 21, campeonato Nacional 2024. El entrenador de Deportes Copiapo, Ivo Basay, durante el partido de primera division contra Union La Calera realizado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 7 Jun. (ATON) -

El entrenador lamentó la caída ante Santa Cruz con la cual el cuadro talquino cerró la primera rueda de la Liga de Ascenso sin triunfos y con apenas tres puntos.

Anoche la hinchada de Rangers perdió la paciencia y convirtió el estadio Fiscal de Talca en una caldera después de la derrota por 1-0 que cosechó el conjunto piducano ante Deportes Santa Cruz.

Un sonoro "que se vayan todos" se escuchó por todo el reducto maulino, en respuesta a la magra campaña de los rojinegros, quienes cerraron la primera rueda de la Liga de Ascenso como colistas con apenas tres puntos y sin haber ganado un solo encuentro.

En conferencia de prensa, el técnico Ivo Basay afrontó el complejo presente del club y se cuadró con la postura del público. "La gente tiene toda la razón de putearnos porque todos queremos que Rangers salga adelante. Ahora es cuando hay que dar la cara y yo no me voy a esconder de nada", sostuvo el DT.

En esa misma línea, el "Hueso" remarcó que "no no soy de pedir disculpas porque estamos para trabajar, pero es una vergüenza tremenda no poder sacar un resultado, sobre todo en una situación tan compleja como la que tenemos hoy en día".

Por último, pese a que lleva pocos encuentros al mando del elenco talquino, Basay admitió que "estoy destruido por esta situación, pero no me va a quebrar. Vamos a seguir luchando para poder revertir esto. Sabemos que es súper difícil, pero nada es imposible. Quedan 15 fechas y las vamos a pelear al máximo".