Jaime García confía en remontar en la Libertadores: "Nada se ha perdido"

Futbol, Everton vs Huachipato. Fecha 3, Liga de Primera 2026. El entrenador de Huachipato Jaime Garcia es fotografiado durante el partido de primera division contra Everton disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, Chile. 13/02/2026 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 18 Feb. (ATON) -

El técnico de Huachipato valoró que el marcador no haya sido abultado en la derrota frente a Carabobo en Venezuela, por lo que la llave por la Fase 2 se mantiene abierta. Además, confirmó que en el duelo del fin de semana ante Palestino, por el Campeonato Nacional, dosificará.

Huachipato tuvo un mal debut en la Copa Libertadores. El cuadro acerero cayó por un ajustado 1-0 en su visita a Carabobo en Venezuela, por lo que tendrá que intentar revertir la llave en la vuelta del próximo martes, en Chile, para intentar seguir en carrera en el torneo continental.

Pese a la derrota, Jaime García, técnico del conjunto siderúrgico, valoró que el marcador no haya sido abultado, por lo que la llave se mantiene abierta: "Todavía quedan 90 minutos. Si hubiera sido más largo el marcador se complicaba un poquito más. Con un 1-0 tenemos una chance bien alta. Nada se ha perdido".

Además, el estratego confirmó que en el partido del fin de semana ante Palestino, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional, cuidará a algunos titulares pensando en la revancha ante el elenco venezolano.

"Vamos a tener que dosificar el sábado. Y el que entre tiene que estar preparado para cuando le dé la posibilidad. Hay que ser responsable al momento de dosificar a los jugadores. Creo que tengo un plantel con bastantes jóvenes, pero lo he ido tirando con el tiempo. De esto se vive, experiencia", afirmó el DT.

"Tenemos que llegar bien para lo importante que es el Campeonato Nacional y después el martes, donde ojalá tengamos ese segundo aire para doblar el marcador, que va a ser muy difícil, sobre todo por la forma que juega Carabobo", sentenció García.