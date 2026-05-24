Jaime García no buscó excusas y reconoció la superioridad de Deportes Concepción

Futbol, Deportes Concepcion vs Huachipato Decimotercera fecha, campeonato Nacional 2026. El entrenador de Huachipato Jaime Garcia es fotografiado durante el partido de primera division contra Huachipato disputado en el estadio Ester Roa de Concepcion, - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 25 May. (ATON) -

El entrenador de Huachipato sorprendió con su sinceridad después de caer ante el León de Collao. "Hicieron que tuviéramos una mala tarde y no estuvimos a la altura", afirmó el técnico.

Jaime García, director técnico de Huachipato, fue brutalmente honesto luego de la derrota que cosechó el cuadro acerero en su visita a Deportes Concepción en uno de los clásicos de la Región del Biobío.

Tras el cotejo disputado en el estadio Ester Roa Rebolledo, el estratego afirmó que "esto es súper sencillo de analizar: nos ganaron bien y lo demás es música. No tuvimos una buena tarde y no hicimos un buen partido, pero tampoco hay que restarle méritos a Concepción",

El ex entrenador de Ñublense remarcó que "nos ganaron bien, perdimos un poco lo que veníamos haciendo y el análisis es ese. Hay que decir la verdad, ellos tuvieron un buen partido y nos hicieron ver mal".

Por último, el oriundo de Cartagena insistió en que "algunos dicen que uno tuvo una mala tarde, pero ellos hicieron que tuviéramos una mala tarde y no estuvimos a la altura".