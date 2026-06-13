Jaime García: "Uno no puede renegar el trabajo y soy agradecido de Ñublense"

Futbol, Huachipato vs Universidad Catolica Decimocuarta fecha, campeonato Nacional 2026. El entrenador de Huachipato Jaime Garcia es fotografiado durante el partido de primera division contra Universidad Catolica disputado en el estadio CAP de - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 13 Jun. (ATON) -

El entrenador de Huachipato recordó con cariño su etapa en los diablos rojos, pero remarcó la importancia que tiene el cotejo de esta tarde para el cuadro acerero, quinto en el Campeonato Nacional.

Esta noche a las 20 horas, Huachipato visitará el estadio Nelson Oyarzún para medir fuerzas con Ñublense, elenco que le trae gratos recuerdos el director técnico del cuadro acerero, Jaime García.

Esto porque durante cinco años el "Búfalo" estuvo al mando de los diablos rojos, llevándolos a Primera División al término de la temporada 2020 y posteriormente, en 2022, hizo historia con un inédito subcampeonato para los chillanejos.

Por lo mismo, en conferencia de prensa, el cartagenino remarcó que "allá (en Ñublense) tengo algo muy especial y que a veces trato de poner acá, el arraigo. o tuve dos primeros años de líos y fuertemente criticado. Me costó el arranque y fue fuerte, pero después se fue dando el trabajo. Uno no puede renegar el trabajo y soy agradecido de Ñublense".

Con respecto al trabajo previo para el compromiso, el DT detalló que "la semana de trabajo son alegres. Lo que henos generado en el recinto después del triunfo, las derrotas se saborean distinto pero el ambiente en general trato que se mantenga siempre bueno. Los jugadores saben que queremos terminar con la mayor cantidad de puntos y donde te deja bien posicionado".

García también se refirió al irregular inicio de temporada que tuvo al mando de los siderúrgicos. "Teníamos cierta cantidad de puntos de poder sacar, pero esas bajas que nos ha costado y tomarle la mano. Después de un tiempo le va tomando y analizando bien en profundidad lo que va pasando, pero sabemos que queremos terminar lo más arriba posible", precisó.

Cabe recordar que Huachipato marcha quinto con 22 puntos, uno más que Ñublense y once por debajo del puntero Colo Colo.