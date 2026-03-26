Jaime García y posible salida de Huachipato: "Yo tomé este riesgo"

Futbol, Huachipato vs Coquimbo Unido Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El entrenador de Huachipato Jaime Garcia es fotografiado durante el partido de la copa de la liga contra Coquimbo Unido disputado en el estadio CAP de Talcahuano, - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 26 Mar. (ATON) -

El técnico del cuadro acerero se mostró optimista con revertir el mal momento del equipo, que tras la caída ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga sumó seis partidos sin ganar.

Nada de bien lo está pasando Jaime García en Huachipato. El cuadro acerero cayó por 1-0 como local ante Coquimbo Unido y puso en peligro su clasificación a la siguiente fase de la Copa de la Liga, lo cual se suma a los malos resultados de las últimas semanas, acumulando seis partidos sin ganar.

Por eso, el técnico del conjunto siderúrgico se ha llenado de cuestionamientos y ya se habla sobre una posible salida anticipada de la banca.

Sin embargo, el estratego se mostró optimista de sacar adelante el mal momento. "Yo me voy a la casa y pienso. Tengo que ver cual es la forma para poder encontrar de nuevo al equipo. Yo no me alimento de las derrotas para decir que soy bueno y malo. Hay que pensar más con la cabeza que con el corazón", expresó el DT en conferencia de prensa.

"El técnico toma estos riesgos y yo tomé este riesgo que conllevaba esta institución. Sabía que era alto y que en algún momento podía pasar esto. Yo no me puedo volver loco, soy el líder del grupo y tengo que ver como resuelvo esto", añadió.

García y Huachipato buscarán levantar cabeza cuando visiten el próximo miércoles 1 de abril a Colo Colo en el estadio Monumental, por la tercera fecha de la Copa de la Liga.