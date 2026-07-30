Jaime Pizarro aseguró que no se ha caído el fichaje de Vozinha en Colo Colo

Chile.- No llega mañana: El motivo que habría retrasado el arribo de Vozinha al país - Joshua Devenie / www.photosport.nz

Santiago 31 Jul. (ATON) -

De formas maneras, el director de Blanco y Negro afirmó que el arquero caboverdiano pidió postergar su arribo a Chile para resolver temas personales.

Jaime Pizarro, director ejecutivo de Blanco y Negro, rompió el silencio en medio de los rumores que han surgido luego de que el portero caboverdiano Vozinha postergara su llegada al país, prevista para las 20:30 horas de hoy.

En un punto de prensa a las afueras del estadio Monumental, el "Kaiser" afirmó que "está todo definido. El representante señaló que el acuerdo estaba cerrado. El acuerdo no ha tenido cambios ni modificaciones respecto a la estructura del contrato".

Con respecto a los motivos por lo cuales el guardameta no voló este jueves con rumbo a Chile, el ex ministro del Deporte apuntó a motivos personales del golero. "Ha pedido considerar un tiempo adicional, no tiene que ver con el contrato", puntualizó.

Al ser consultado por la fecha exacta en la cual podría estar el mundialista africano en suelo nacional, Pizarro explicó que "lo señaló como 'un par de días adicionales'. Obviamente puede tener un margen razonable, pero eso se solicitó, un par de días adicionales. Esperamos que el fin de semana quede resuelto".

De esta manera, desde el Cacique buscaron llamar a la calma y terminar con las especulaciones de que Vozinha habría recibido una oferta del fútbol marroquí que haría peligrar su acuerdo con el elenco albo.