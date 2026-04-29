Jaime Pizarro y Monckeberg ingresaron al nuevo directorio de Blanco y Negro

Premio Nacional del Deporte 2025. El Presidente Gabriel Boric, junto al ministro del Deporte, al ministro de Educacion, y la ministra de Salud, hace entrega del Premio Nacional del Deporte a Yasmani Acosta en el Palacio de la Moneda, Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 29 Abr. (ATON) -

Este miércoles se realizó la Junta Ordinaria de Accionistas en la concesionaria que administra a Colo Colo, donde se eligió a la nueva mesa directiva.

Al igual que el martes en Universidad de Chile, este miércoles se realizó la Junta Ordinaria de Accionistas en Blanco y Negro, donde se eligió al nuevo directorio de la concesionaria que administra a Colo Colo.

Y hubo novedades. Es que tras la salida de históricos directores como Alfredo Stöhwing, Diego González y Ángel Maulén, se tuvo que elegir a nuevos regentes.

En ese sentido, Jaime Pizarro (ex ministro del Deporte), Nicolás Monckeberg(ex ministro del Trabajo), Paul Fontaine y Paloma Norambuena quedaron como nuevos miembros, mientras que se mantienen Aníbal Mosa, Eduardo Loyola y Aziz Mosa por el bloque oficialista.

En tanto, por el Club Social y Deportivo Colo Colo estarán Edison Marchant y Edmundo Valladares.

En la votación, Paul Fontaine fue escogido con la primera mayoría, con un 13,50%; mientras que Aníbal Mosa con 13,41%; Loyola y Aziz Mosa con un 13,39%; Pizarro, Monckeberg y Norambuena con un 11,43% y en blanco un 8,03%. Un 3,96% no votó.