Jaime Pizarro rayó la cancha por el tema refuerzos tras dichos de Vidal

Futbol, Colo Colo vs Cobresal. Fecha 15, Liga de Primera 2026. Daniel Moron y Jaime Pizarro son fotografiados durante el partido de la Liga de Primera entre Colo Colo contra Cobresal disputado en el estadio Monumental de Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 18 Jun. (ATON) -

Aunque consideró válida la postura del "King", quien expresó Colo Colo no necesitaba fichajes, el director de Blanco y Negro aclaró que es una definición que pasa por una conversación entre la dirigencia y el entrenador Fernando Ortiz.

Jaime Pizarro, ídolo de Colo Colo y actual director de Blanco y Negro, salió al paso de las declaraciones del mediocampista albo Arturo Vidal, quien se mostró reacio a la idea de que deban reforzarse de cara al segundo semestre.

Tras la goleada del fin de semana sobre Cobresal, el "King" aseguró que "no necesitamos a nadie ahora. El equipo está bien. Faltan 15 partidos para ser campeones. Los jugadores tienen que seguir demostrando, hay jóvenes que se están adaptando".

Este jueves desde el estadio Monumental, el "Kaiser" afirmó que "la percepción que Arturo puede tener y que es legítima tiene que ver con la exposición del equipo en las últimas fechas, con buen desempeño en lo colectivo y en cosas particulares. Sólido colectivamente".

De todas maneras, el ex ministro de Deportes remarcó que "considerando las impresiones que en el futuro el cuerpo técnico nos entregue, las situaciones donde se puedan agregar alternativas o se pueda potenciar el desarrollo, será evaluado y sobre eso tendremos que definir".

Por otra parte, el dirigente se refirió a los rumores sobre la posible salida del argentino Claudio Aquino, puntualizando que "está recuperándose de molestias en su rodilla y esperamos que ojalá lo antes posible pueda estar integrado de forma regular al equipo".

Sobre Diego Valdés, nombre que ha sonado con fuerza para arribar al conjunto de Macul, precisó que "más que referirme a un nombre propio en particular, creo que hemos podido observar distintas características de jugadores que podrían en el futuro ser parte de este plantel".

Por último, Pizarro dio luces sobre la renovación del juvenil Leandro Hernández, quien termina contrato en diciembre. "Está en avance, nuestra posición es continuar avanzando en estas materias. Es uno de los temas prioridad hoy y en ese contexto, lo abordaremos. Hemos trabajado en ello y confiamos en que se pueda resolver en las próximas semanas", cerró.