Jarry estalló contra la ATP tras derrota en su debut en Santiago: "Es ridículo"

Tenis, Nicolas Jarry vs Dino Prizmic El tenista Nicolas Jarry de Chile es fotografiado contra Dino Prizmic de Croacia por el ATP 250 de Santiago 2024 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 23/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 24 Feb. (ATON) -

El chileno cayó la noche del lunes frente al qualy croata Dino Prizmic en tres sets y extendió su pésima racha en el circuito.

Nicolás Jarry (155° del mundo) extendió en el ATP 250 de Santiago su pésima racha en el circuito. El chileno tuvo debut y despedida en el cuadro principal de singles al caer frente al qualy croata Dino Prizmic (120°) en tres sets y completó diez derrotas consecutivas y casi ocho meses sin conocer la victoria.

Además, el partido terminó con polémica, porque el "Príncipe" se fue molesto con el juez de silla por una pelota que él consideró buena, pero que el umpire y el sistema electrónico marcaron larga. Incluso, al despedirse en la cancha sacó su celular y tomó una fotografía a la marca que dejó esa pelota.

En la conferencia de prensa, "Nico" fue consultado sobre la situación y respondió: "Lo que pasó es que la pelota tocó la línea y falló el sistema, así de simple".

"No soy yo. Hay muchísimos que no entienden... No sé por qué la ATP quiere que una maquina esté por encima del ser humano. A mí no me cabe en la cabeza que el jefe sea una máquina, es ridículo", añadió.

Consignar que Jarry no gana un partido desde el pasado 4 de julio, cuando por la tercera ronda de Wimbledon derrotó al brasileño Joao Fonseca.