Jarry profundizó su crisis y sumó en Punta Cana su 12° derrota consecutiva

Chile.- Jarry desperdició 5 match points en Indian Wells y sumó 11 derrotas consecutivas - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 10 Mar. (ATON) -

El chileno nuevamente tuvo debut y despedida, esta vez tras caer este martes frente al australiano Adam Walton en dos sets en su estreno en el challenger de República Dominicana. Con esto, "Nico" sigue sin ganar desde Wimbledon del año pasado.

Suma y sigue Nicolás Jarry (154° del ranking ATP) con su pésima racha en el circuito. Ahora el chileno tuvo debut y despedida en el Challenger de Punta Cana, en República Dominicana.

El "Príncipe", quien ingresó al cuadro principal gracias a una invitación, cayó este martes frente al australiano Adam Walton (91°), octavo cabeza de serie, por parciales de 7-6 (5) y 6-1, tras una hora y 31 minutos, y sumó su 12° derrota consecutiva en el tour.

El primer set fue demasiado parejo, pues los dos jugadores estuvieron firmes con sus servicios. Y si bien el oceánico quebró en el undécimo game, en el siguiente no pudo abrochar con su saque, el nacional rompió y forzó a un tiebreak. En el desempate, el nieto de Jaime Fillol estuvo 5-3 arriba, pero perdió cuatro puntos seguidos y le entregó el set a su rival.

En el segundo episodio el santiaguino sintió el golpe y bajó totalmente su nivel, pues sufrió rupturas en el cuarto y sexto games, por lo que Walton después sentenció la victoria con su envío en el séptimo juego tras un ace.

Con esto, Jarry profundizó su crisis y encadenó 12 derrotas consecutivas, considerando partidos de qualies y cuadro principal. Su último triunfo fue el 4 de julio del año pasado, cuando venció al promisorio brasileño Joao Fonseca en la tercera ronda de Wimbledon.

Consignar que en esta jornada el chileno Tomás Barrios (115°) también hará su debut en el cuadro principal del Challenger de Punta Cana, cuando enfrente al belga Raphael Collignon (77°), mientras que Cristian Garin (90°) tendrá su estreno el miércoles ante el checo Dalibor Svircina (109°).