Jarry reaccionó y terminó arrollando en su debut en el Challenger de Oeiras III

Chile.- Jarry sigue con confianza y arrolló para pasar a semis del Challenger de Madrid - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 14 Abr. (ATON) -

Después de un muy mal segundo set, el tenista chileno se recuperó con creces y derrotó al danés Elmer Moeller para avanzar a octavos de final del torneo portugués.

Nicolás Jarry (155° del ranking ATP) sigue sumando confianza y dando muestras de recuperación tras arrastrar hasta la semana pasada una pésima racha. Después de alcanzar semifinales en Madrid, el chileno debutó con un triunfo este martes en el Challenger de Oeiras III, en Portugal.

El "Príncipe" derrotó al danés Elmer Moeller (129°), octavo cabeza de serie del certamen, por parciales de 6-2, 3-6 y 6-0 tras dos horas de un partido muy raro.

El nacional comenzó con todo el cotejo, mostrando un gran nivel y similar al de la semana pasada en Madrid, y con quiebres en el tercer y quinto game le pasó por encima al rival.

Sin embargo, el segundo episodio fue muy diferente para el nieto de Jaime Fillol, debido a que que se desconcentró y comenzó a fallar demasiado. Además, su saque ya no empezó a hacer daño. En el primer game desperdició tres puntos de quiebre, mientras que en el cuarto sufrió una ruptura clave, porque después de que ambos levantaran puntos de rompimiento en los siguientes juegos, el europeo selló la manga con su envío en el noveno tras zafar de dos chances de break.

Pero en el tercer y último capítulo el santiaguino cambió el chip y el danés nuevamente se mostró muy errático. Con la ayuda de la red, "Nico" quebró en el segundo game y después en el cuarto para colocarse rápidamente 5-0 arriba. Al final sentenció la victoria con otro rompimiento en el sexto para dejar en blanco a Moeller.

Con este triunfo, Jarry avanzó a octavos de final, donde enfrentará al local portugués Jaime Faria (142°), quien eliminó al neerlandés Guy Den Ouden (181°) por 6-7 (1), 6-2 y 6-4. Con el luso ya jugó este año y cayó en la primera ronda de la qualy del ATP 500 de Río de Janeiro en febrero pasado.