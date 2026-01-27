Jarry: "La recuperación de mi lesión ha sido más larga de lo esperado"

Tenis, Nicolas Jarry vs Camilo Ugo Carabelli El tenista Nicolas Jarry de Chile lamenta perder punto frente a Camilo Ugo Carabelli de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2025 en el Club San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 25/02/2025 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 27 Ene. (ATON) -

El tenista chileno valoró la invitación que recibió para disputar el ATP 250 de Santiago. Además, realizó un balance positivo de su fugaz paso por la gira por Oceanía y se refirió a su lesión en el codo.

Este martes el ATP 250 de Santiago oficializó su lista de entrada para el cuadro principal, donde la gran novedad fue la confirmación de Nicolás Jarry (133° del mundo) como tercer chileno presente, pues Alejandro Tabilo y Cristian Garin fueron anunciados hace semanas.

"Nico" disputará el main draw del certamen gracias a un wild card (invitación) y en la conferencia de prensa se refirió a su participación.

"Jugar en casa siempre es especial, queda en la memoria. He tenido la mejor semana de mi vida cuando lo gané, también duras derrotas. Todas las semanas que uno juega en casa quedan de por vida. Es un torneo especial para mí. En el momento en que estoy ahora me viene muy bien esta invitación", reconoció el "Príncipe".

Sobre su fugaz paso por Oceanía, donde quedó eliminado en su debut en el Challenger de Canberra y luego cayó en la primera ronda de la qualy del Abierto de Australia, sostuvo: "Mi balance fue positivo, aunque es raro decirlo. Fui con la incertidumbre del codo, de si iba a estar bien. Hicimos todo el proceso muy cauteloso y no llegué a estar bien, pero aprendimos mucho de la lesión, de cómo me afecta. Por eso estamos yendo por otro camino sobre cómo mejorar el codo y el antebrazo. Por eso sigo haciendo una recuperación que lamentablemente ha sido más larga de lo esperado".

De todos modos, aseguró que está en condiciones de jugar la serie de Copa Davis contra Serbia la próxima semana: "Estoy en un proceso de recuperación del codo, aún no he logrado recuperarme del todo, pero estaremos presentes. Estoy en comunicación día por medio con Nicolás Massú hablando de la serie, lo que se viene y mi estado. Intentaré lo máximo para estar".

También, se refirió a los dichos del kazajo Alexander Bublik (10°), quien calificó a Chile como uno de los públicos más complejos: "Es difícil jugar aquí, es la verdad. Tenemos una buena hinchada, dentro del mundo hay un par de países más irrespetuosos. Tenemos una energía y pasión enormes, que nos ayuda a los jugadores. Nos falta un pelin de respeto para entender las pequeñas cosas de la norma tenística, pero dentro de eso hay partido en que si se logran mantener ambas cosas".