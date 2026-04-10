Jarry sigue con confianza y arrolló para pasar a semis del Challenger de Madrid

Chile.- Jarry volvió a ganar y avanzó a cuartos del Challenger de Madrid - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 10 Abr. (ATON) -

El tenista chileno necesitó de un poco más de una hora para aplastar al bosnio Nerman Fatic para instalarse en ronda de cuatro mejores del certamen español Con esto, continúa confirmando su recuperación tras dejar ya atrás una pésima racha.

Nicolás Jarry (156° del ranking ATP) sigue confirmando su recuperación tras dejar ya atrás la pésima racha de 13 derrotas consecutivas y nueve meses sin ganar. El tenista chileno mantuvo el gran nivel y avanzó a semifinales del Challenger de Madrid.

El "Príncipe", sexto cabeza de serie del certamen, aplastó al bosnio Nerman Fatic (249°) por parciales de 6-1 y 6-4 en apenas una hora y diez minutos de un partido donde nuevamente estuvo firme con su servicio, con el que no pasó nunca zozobras.

En el primer set se vio a un "Nico" arrollador. Con quiebres en el cuarto y sexto game, y sin dar ninguna opción de break, el nacional le pasó por encima a su rival.

En tanto, en el segundo episodio se emparejaron las acciones en el inicio. Sin embargo, el santiaguino consiguió una ruptura clave en el quinto game, porque luego solamente tuvo que mantener sus turnos y sentenció todo en el décimo sin problemas con su envío.

Con este triunfo, Jarry ya encadena tres festejos consecutivos y está trepando en el ranking en vivo al casillero 156. En semifinales del Challenger de Madrid, el chileno se enfrentará al austriaco Jurij Rodionov (176°), quien eliminó al español NiKolas Sánchez Izquierdo (284°) por parciales de 6-3 y 6-4. Al europeo ya lo venció en 2019, en la serie de Copa Davis como visita por un doble 7-5.