Jarry tuvo brutal caída tras Wimbledon y Soto un gran ascenso en ranking ATP

Archivo - Chile.- Nicolás Jarry salió del top 200 y registró su peor ranking tras cinco años - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 13 Jul. (ATON) -

La actualización de la clasificación mundial trajo importantes novedades para los principales tenistas chilenos.

Finalizó Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo importantes novedades para los principales tenistas chilenos.

Alejandro Tabilo, quien continúa como primera raqueta nacional, subió dos puestos para ubicarse 31 del mundo pese a caer en su debut en el major londinense.

En tanto, Tomás Barrios pasó a ser la segunda raqueta del país. El chillanejo perdió dos lugares para situarse 137° y desplazó a Cristian Garin, quien retrocedió 16 casilleros al ser 141°.

Por su lado, Matías Soto ahora es el cuarto criollo. Tras perder la final del Challenger de Bogotá, el copiapino subió 47 peldaños y está 249° del mundo.

En tanto, Nicolás Jarry tuvo una brutal caída, al descender 553 puestos para ubicarse en el casillero 764° del ranking, su peor ranking desde 2021.

Respecto al top ten, tras su bicampeonato en Wimbledon, el italiano Jannik Sinner continúa en lo más alto, mientras que el alemán Alexander Zverev, quien llegó a la final en Londres, desplazó del segundo lugar al español Carlos Alcaraz.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 13.450 puntos (0)2° Alexander Zverev (Alemania) 8.480 (+1)3° Carlos Alcaraz (España) 8.160 (-1)4° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.740 (0)5° Alex de Miñaur (Australia) 4.110 (+1)6° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.770 (-1)7° Novak Djokovic (Serbia) 3.760 (+1)8° Daniil Medvedev (Rusia) 3.670 (+1)9° Flavio Cobolli (Italia) 3.460 (+1)10° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.365 (-3)

RANKING DE LOS CHILENOS

31° Alejandro Tabilo 1.438 (+2)139° Tomás Barrios 442 (-2)141° Cristian Garin 438 (-16)249° Matías Soto 224 (+47)661° Nicolás Villalón 53 (+6)684° Daniel Núñez 49 (+5)764° Nicolás Jarry 40 (-553)822° Benjamín Torrealba 34 (-11)989° Bastián Malla 20 (-4)