Jarry tras volver a una semis: "No dejaré que se me meta nada más a la cabeza"

Tenis, Chile vs Serbia. Copa Davis 2026. Los tenistas chilenos Tomas Barrios y Nicolas Jarry celebran el triunfo, durante el partido de dobles de Copa Davis válido por el Grupo Mundial, disputado en la Cancha Central Anita Lizana, Parque Estadio Nacional - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 10 Abr. (ATON) -

El tenista chileno dejó atrás una pésima racha y confirmó su recuperación al avanzar a la semifinal del Challenger de Madrid.

Con su destacada semana en el Challenger de Madrid, Nicolás Jarry (156° del ranking ATP) no sólo puso fin a una pésima racha negativa de 13 derrotas consecutivas en el tour, sino que también regresó a una semifinal, considerando cualquier categoría, después de dos años.

El tenista chileno aplastó este viernes al bosnio Nerman Fatic (249°) por parciales de 6-1 y 6-4 en poco más de una hora y ahora buscará meterse en la final cuando el sábado enfrente al austriaco Jurij Rodionov (176°).

Tras su victoria de esta jornada, el "Príncipe" resaltó la importancia que tiene la salud mental en su vida y carrera profesional.

"No dejando que se me meta nada más a la cabeza y seguir haciendo lo mismo", sostuvo la cuarta raqueta nacional luego de su triunfo.

"Hoy día creo que logré hacerlo un poquito mejor que el otro día. Pero bueno, sigo necesitando reforzarlo bastante. Así que bueno, por eso agradecido de tener otra oportunidad", añadió "Nico".