Jarry volvió a ganar y avanzó a cuartos del Challenger de Madrid

Tenis, Nicolas Jarry vs Dino Prizmic El tenista Nicolas Jarry de Chile celebra punto contra Dino Prizmic de Croacia por el ATP 250 de Santiago 2024 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 23/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 9 Abr. (ATON) -

Tras poner fin a una pésima racha de 13 derrotas consecutivas, el chileno otra vez festejó, esta vez ante el qualy suizo Dominic Stricker, y confirmó su "renacimiento".

Después de debutar en el Challenger de Madrid con un triunfo y poner fin a una pésima de 13 derrotas consecutivas, Nicolás Jarry (156° del ranking ATP) está decidido a seguir por el camino de la victoria y este jueves volvió a festejar.

El tenista chileno, sexto cabeza de serie, derrotó al qualy suizo Dominic Stricker (293°) por parciales de 6-2 y 7-6 (5), tras una hora y 33 minutos de un partido donde casi se le complica en el segundo parcial al salvar dos set points.

En la primera manga el "Príncipe" mostró un altísimo nivel, sobre todo con su servicio, y con rupturas en el tercer y quinto game sacó ventaja.

En el segundo episodio ambos estuvieron firmes con sus servicios. En el cuarto juego, el nieto de Jaime Fillol zafó de dos bolas de break, mientras que en el noveno desperdició tres chances de ruptura. En tanto, en el duodécimo salvó dos puntos de set con su turno y forzó a un tiebreak, donde un mini break en el undécimo punto le dio la victoria a "Nico".

Con este triunfo, Jarry avanzó a los cuartos de final de Challenger de Madrid, donde enfrentará al bosnio Nerman Fatiuc (249°), quien eliminó al qualy italiano Franco Agamenone (282°) por 6-3, 4-6 y 7-6 (1).