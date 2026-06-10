Javier Correa arriesga histórico castigo por dichos contra juez Nicolás Gamboa

Archivo - Futbol, Colo Colo vs Audax Italiano Fecha 30, Liga de primera 2025. El jugador de Colo Colo Javier Correa, centro, es fotografiado durante un partido de la liga de primera contra Audax Italiano disputado en el estadio Monumental de Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 10 Jun. (ATON) -

El Sindicato de Árbitros pidió que el goleador de Colo Colo reciba diez partidos de suspensión por sus polémicas declaraciones contra el réferi en la derrota ante Huachipato por la Copa de la Liga.

Continúan las repercusiones por las duras declaraciones que realizó Javier Correa, goleador de Colo Colo, contra los árbitros en la derrota ante Huachipato por la Copa de la Liga.

"El árbitro hizo lo imposible para cobrar los offside, es una cosa increíble, siempre que nos toca, nos caga, nos manda al muere siempre. Ya viene de hace años que nos manda al muere. Pero bueno, tiene algo en contra de nosotros se ve, no sé, pero cada vez que nos toca a nosotros se empeña en cobrar todo en contra", expresó el delantero argentino en la ocasión.

El juez del partido, Nicolás Gamboa, consignó en su informe los dichos del delantero argentino como "declaraciones ofensivas" y ahora el atacante de los albos arriesgaría una durísima sanción de diez cotejos de castigo.

Es que según informó TVN, el Sindicato de Árbitros pidió esa sanción para el ariete, debido a que sus dichos "persiguen socavar la percepción que se tenga del referato, estableciendo sin fundamentos un supuesto afán de perjuicio por parte del árbitro del lance".

De esta manera, Correa tendrá que acudir al Tribunal de Disciplina de la ANFP la próxima semana para defenderse y conocer cuál será su castigo definitivo.

En caso de concretarse la sanción de diez partidos para el delantero albo, sería histórico, debido a que no hay antecedentes en los últimos años de un castigo tan alto.