Javier Correa y declaraciones contra Gamboa: "Fueron desacertadas y en caliente"

Chile.- Correa y rumores de posible salida de Colo Colo:"Todo el mundo quiere estar acá" - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 10 Jun. (ATON) -

Frente a todo el lío que se ha generado, el propio goleador de Colo Colo salió a disculparse por sus durísimas palabras contra el juez a través de un video publicado por las redes sociales del Cacique.

Las durísimas declaraciones de Javier Correa contra el árbitro Nicolás Gamboa tras la derrota de Colo Colo frnete a Huachipato por la Copa de la Liga se han convertido en el gran tema de la semana en el fútbol chileno.

De hecho, el juez consignó en su informe los dichos del goleador del Cacique como "declaraciones ofensivas" y después el Sindicato Árbitros solicitó al Tribunal de Disciplina de la ANFP un histórico castigo de diez partidos de suspensión para el delantero de los albos.

Frente a todo el lío que se ha generado, el propio jugador salió a disculparse por sus palabras contra del réferi a través de un video publicado por las redes sociales del conjunto de Macul.

"Acá estoy, pidiendo disculpas por mis declaraciones del domingo. Creo que fueron desacertadas, en caliente, no fue el momento, ni con ánimo de ofender a nadie, sino que uno a veces en caliente se equivoca, somos seres humanos", expresó el ariete en el registro.

"Nosotros, como todos, los árbitros por ahí pueden cometer errores y hay que saber pedir disculpa y aceptar cuando uno se equivoca", añadió el trasandino.

Por último, Correa sentenció: "Así que nada, pedirle mi disculpa al árbitro de ese momento y a todos los árbitros del fútbol chileno".