Javier Correa y deuda alba con Estudiantes:"Está ajeno a mí, no estaba enterado"

Futbol, Noche Alba 2026 El jugador de Colo Colo Javier Correa es fotografiado durante la Noche Alba disputada contra la Union Espanola en el estadio Monumental de Santiago, Chile 11/02/2026 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Noche Alba 2026 Colo - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 12 Feb. (ATON) -

El delantero argentino se mostró tranquilo y sin conocimiento frente a la deuda de Colo Colo por su traspaso desde el conjunto "pincharrata" a mediados de 2024.

Colo Colo hizo noticia en los últimos días después de que se diera a conocer que la FIFA lo sancionó por una deuda de casi 267 mil dólares en el traspaso de Javier Correa desde Estudiantes de La Plata a mediados de 2024.

Frente a esto, al delantero argentino le consultaron sobre el tema en medio de la Noche Alba solidaria, y el atacante se mostró muy tranquilo y sin conocimiento de la situación.

"Me enteré recién por el que vino a hacer las preguntas antes. Y, eso está ajeno a mi persona, a mis responsabilidades porque yo no estaba enterado", reconoció el trasandino a RedGol.

En tanto, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, puso total mesura, al expresar: "El fallo de la FIFA está en el TAS. Esa deuda la liquidamos el año pasado".

"Hay una multa que se está discutiendo. Pero son cosas menores. No tiene nada que ver con la búsqueda de refuerzos", sentenció el empresario puertomontino.