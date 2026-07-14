Javier Correa y un mensaje para evitar el papelón en Colo Colo

Archivo - Futbol, Universidad Catolica vs Colo Colo Fecha 13, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Javier Correa, centro, celebra su gol durante un partido de primera contra Universidad Catolica disputado en el estadio Claro Arena en Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 14 Jul. (ATON) -

El delantero argentino subrayó que "no nos podemos dormir", en referencia a la lucha por el título de la Liga de Primera, donde los albos son líderes con un amplio margen sobre su más cercano perseguidor.

En medio de su intertemporada en Colombia, el delantero Javier Correa habló con los medios oficiales de Colo Colo y valoró su retorno a los entrenamientos tras dejar atrás una rebelde lesión.

"Hacía mucho que no podía entrenar a la par del grupo, recuperando de una dolencia, así que nada, los veo en las misma sintonía del semestre pasado y ojalá que sigamos así, tenemos muchos objetivos por delante y eso nos tiene que motivar día a día", comentó el argentino.

Además, haciendo referencia a la lucha por el título en la Liga de Primera, el futbolista de 33 años indicó que "sabemos lo que representa estar acá y no nos podemos dormir. He trabajado mucho en esta recuperación, en lo que es ponerse a punto y espero poder demostrar adentro, que es lo que el equipo necesita".

Cabe recordar que el Cacique es líder indiscutido del Campeonato Nacional con 36 puntos, diez por sobre su más cercano perseguidor, Universidad Católica, y doce unidades más que Universidad de Chile y Coquimbo Unido.

Por último, el experimentado atacante valoró la presencia de jugadores jóvenes en los trabajos de Fernando Ortiz. "Me gusta que se vaya sumando gente nueva con muchas expectativas, creo que el sueño de ellos es jugar acá y nosotros estamos para acompañarlos para que esto sea más fácil para ellos y apoyarlos en todo lo que necesiten y quieran, siempre estamos para darle una mano. No solamente en el club, siempre digo que nosotros somos 24/7 para Colo Colo y para ellos más si lo necesitan, ahí estamos", cerró.

Consignar además que Correa hoy vive una jornada particular, ya que durante la tarde se debe conocer el resultado de la apelación a su castigo por las críticas al árbitro Nicolás Gamboa.