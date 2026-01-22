Jean Meneses: "El objetivo con Limache es clasificar a una copa internacional"

Futbol, Coquimbo Unido vs Deportes Limache. Semifinal Supercopa 2026. El jugador de Deportes Limache Jean Meneses, derecha, celebra con sus companeros tras marcar un gol contra Coquimbo Unido durante la semifinal de la Supercopa disputada en el estadio - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 22 Ene. (ATON) -

El delantero nacional regresó al fútbol chileno y tuvo un agridulce redebut, marcando un golazo en la derrota frente a Coquimbo Unido, por las semifinales de la Supercopa 2026.

Después de siete temporadas en el extranjero, Jean Meneses regresó al fútbol chileno. El delantero nacional debutó oficialmente con Deportes Limache y su estreno fue agridulce.

Es que el atacante marcó un golazo, pero no le alcanzó a un cuadro "tomatero" que cayó por 3-2 frente a Coquimbo Unido, por las semifinales de la Supercopa 2026.

Además, destacó su reencuentro con el técnico Víctor Rivero, con quien logró un ascenso a Primera División con San Luis en la temporada 2014-2015: "Es muy importante, te ayuda demasiado para jugar tranquilo, para desarrollarte de la mejor manera dentro del campo. Creo que hoy se vio reflejado y espero seguir creciendo. Venía de un año donde no había tenido muchos minutos. Estaba el miedo de volver a jugar y que vaya a sentir una molestia o algo, pero creo que me preparé muy bien físicamente para poder jugar. Se vio el otro día con Everton y hoy también se vio de muy buena manera".

Por último, sobre sus objetivos con Deportes Limache para esta campaña, Meneses sostuvo: "El objetivo principal es clasificar a una copa internacional. Eso de mantener la categoría ya pasó. El equipo está pensando en una competencia internacional y creo que va a ser un bonito año para todos".