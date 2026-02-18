Jeyson Rojas: "Estoy contento por volver a Colo Colo y ser una opción"

Futbol, Colo Colo vs Everton. Fecha 2, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Jeyson Rojas es fotografiado durante el partido de primera division contra Everton disputado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 07/02/2026 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 18 Feb. (ATON) -

El defensa fue consultado por larga vuelta para retornar al cuadro en el que se formó. Además, anticipó el duelo del fin de semana ante O'Higgins por el Campeonato Nacional.

Jeyson Rojas regresó a Colo Colo en este 2026 tras estar la temporada pasada a préstamo en Deportes La Serena y después de otras campañas en diversos clubes. Y en el arranque de año el defensa ha sido titular en los últimos dos partidos.

El zaguero fue consultado este miércoles sobre la larga vuelta que tuvo que realizar al conjunto de Macul para poder hacerse de un espacio como estelar.

"Siempre fue lo que esperaba. No estaba viendo los minutos, salí a buscar jugar para volverme más fuerte y ser un jugador más maduro. Siempre busqué eso. Hoy vuelvo y puedo ser una opción, así que estoy contento por eso. Estoy trabajando día a día por mejorar. El fútbol es así y todos los días se puede mejorar algo, voy de menos a más y en es línea estoy trabajando. Con más partidos tomaré más confianza", reconoció en conferencia de prensa.

"Agradezco la confianza de parte del profe (Fernando Ortiz) que me ha puesto de titular. La competencia (con Matías Fernández) es todos los días, pero para ayudar al equipo. Es una competencia sana y todos los días peleamos por jugar el fin de semana", añadió.

Además, anticipó el partido del fin de semana frente a un O'Higgins que debutará hoy en Copa Libertadores. En ese sentido, descartó que exista una ventaja deportiva: "Siempre pasa esto cuando los equipos están compitiendo internacionalmente. Los equipos se preparan para estas situaciones, así que nosotros queremos ir a ganar ese partido. Trabajamos de la misma manera que lo hacemos para cada encuentro".

Por último, Rojas resaltó la importancia de la solidez defensiva para afrontar estos cotejos: "Buscamos mucha seguridad atrás. Terminamos los dos últimos partidos con el arco en cero y buscamos eso: darle seguridad desde atrás a nuestros compañeros para que después los goles salgan".