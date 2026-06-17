Jeyson Rojas: "He crecido mucho, pero siento que puedo dar más"

Futbol, Colo Colo vs Cobresal. Fecha 15, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Jeyson Rojas, centro, celebra su gol durante el partido de la Liga de Primera contra Cobresal disputado en el estadio Monumental de Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 17 Jun. (ATON) -

El defensa de Colo Colo, quien viene de convertir su primer gol con el Cacique, destacó la evolución que ha tenido como futbolista desde su debut en la compleja temporada 2020 que tuvo a los albos coqueteando con el descenso.

El sábado recién pasado en el contundente triunfo por 3-0 sobre Cobresal, el defesa Jeyson Rojas tuvo su estreno goleador como futbolista de Colo Colo, seis años después de su debut como profesional.

Hoy en conferencia de prensa, el zaguero recordó dicho momento y afirmó que "l sensación es de felicidad máxima porque es el club de mis amores, donde crecí, no hay nada más lindo que poder anotar con esta camiseta, con un estadio lleno, con la gente apoyándonos y terminar la primera rueda con un triunfo Es lo más lindo que puede haber para un jugador".

El lateral derecho también repasó lo que ha sido su evoluciones como jugador desde su temporada de debut con la camiseta del cuadro popular, el cual vivió su peor campaña entre 2020-21, debiendo disputar un partido por la permanencia para no bajar de categoría por primera vez en su historia.

Al respecto, el oriundo de San Javier sostuvo que "siento que he crecido muchísimo, desde como dices tú que me tocó debutar en un momento complicado para el club, cuando empezaba recién a sumar mis primeros minutos".

"No es lo que uno espera como jugador, pero hay que asumirlo, hacerse cargo y trabajar, trabajar para mejorar. Siento que he crecido mucho, muchísimo, pero siempre hay cosas que mejorar, pero siento que puedo dar muchísimo más", cerró Rojas.