Chile.- Joaquín Larrivey no olvida al árbitro en la derrota ante la U

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Concepcion. Fecha 14, Liga de Primera 2026. El jugador de Deportes Concepcion Joaquin Larrivey, derecha, disputa el balon con Charles Aranguiz de Universidad de Chile durante el partido de la Liga de Primera - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 31 May. (ATON) -

El delantero de Deportes Concepción fustigó la expulsión de su compañero Diego Carrasco.

Joaquín Larrivey, al igual que el entrenador Fernando Díaz, quedó decepcionado del árbitro Mario Salvo quien condujo el partido que Deportes Concepción perdió el sábado por 2-1 ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

La crítica la centró Larrivey en la expulsión de su compañero Diego Carrasco cuando el partido estaba empatado 1-1.

Siento que el empate se nos escapa pura y exclusivamente por responsabilidad del árbitro, a quien considero un gran árbitro, pero que esta vez, salvo que tenga el oído de un lobo o de un perro, la verdad que es imposible que haya escuchado lo que dijo Diego... , dijo el delantero penquista.

Larrivey profundizó señalando que de acá a 10 metros, no se escucha y él lo escuchó a 50 metros que lo insultó. Lamentablemente, me parece que se desvirtuó el partido a partir de la expulsión (...) Estas jugadas puntuales frente a un gran equipo, grandes jugadores, frente a este estadio espectacular, se hacen muy cuesta arriba .