Joaquín Montecinos no se iría de Chile y sería nuevo refuerzo de Limache

Chile.- Joaquín Montecinos y su futuro: "Está la posibilidad de ir al extranjero" - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 18 Dic. (ATON) -

Si bien el delantero aseguró hace unos días que tenía opciones del fútbol extranjero, se quedaría en el país y continuaría su carrera en el cuadro "tomatero" tras su polémica salida de O'Higgins.

Joaquín Montecinos se encuentra sin club desde su polémica salida de O'Higgins, la cual se originó tras su fallida intención de fichar en Colo Colo.

Y si bien el propio delantero aseguró hace unos días que tenía opciones de continuar su carrera en el fútbol extranjero, todo indica que se quedará en el balompié nacional.

Es que según dio a conocer Bolavip, el atacante tiene casi todo lista para convertirse en nuevo refuerzo de Deportes Limache, finalista de la Copa Chile y que logró la permanencia en su debut en la máxima categoría.

"Los 'Cerveceros' ya tienen todo acordado con Joaquín Montecinos, jugador que este año defendió los colores de O Higgins de Rancagua cuyo vínculo se cortó en octubre del presente año por mutuo acuerdo", sostuvo la publicación.